У ГОРЬКОВКИ НОВЫЙ РУЛЕВОЙ

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01.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая

Новым директором Центральной городской библиотеки имени Горького назначена Татьяна Белоусова

Людмила Малухина, Заслуженный работник Красноярского края, проработавшая директором библиотеки почти 25 лет, переходит на работу в Управление культуры Железногорска.

Накануне глава администрации Сергей Пешков представил коллективу библиотеки нового руководителя - Татьяну Сергеевну Белоусову. Она занимала пост заместителя директора библиотеки более 6 лет.



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