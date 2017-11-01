У ГОРЬКОВКИ НОВЫЙ РУЛЕВОЙ

Новым директором Центральной городской библиотеки имени Горького назначена Татьяна Белоусова



Людмила Малухина, Заслуженный работник Красноярского края, проработавшая директором библиотеки почти 25 лет, переходит на работу в Управление культуры Железногорска.

Накануне глава администрации Сергей Пешков представил коллективу библиотеки нового руководителя - Татьяну Сергеевну Белоусову. Она занимала пост заместителя директора библиотеки более 6 лет.