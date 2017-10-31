ОТВОРИ СВОЕ СЕРДЦЕ
31.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 38 | Автор: Наталья Кокорина
Железногорский хоспис проводит первый благотворительный концерт
На сцене Центра Досуга 28 ноября выступит известный красноярский поэт и исполнитель Рома Фандорин.
Вырученные от концерта средства пойдут на нужды хосписа, оказывающего помощь тяжелобольным железногорцам.
Концерт приурочен ко дню рождения выездного хосписа имени Василия и Зои Стародубцевых и главная его цель – привлечение внимания общественности к решению вопроса о создании в Железногорске полноценного хосписного учреждения.
Билеты продаются в кассе Центра Досуга. Справки по телефону +7 983 150 03 04.
Начало концерта в 19 часов.
Ваш небольшой вклад очень нужен тяжелобольным людям.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
5 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорский хоспис ищет волонтеров для помощи нуждающимся в уходе людям
3 октября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорский хоспис получил благотворительную помощь.
30 мая 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске будет хоспис
21 октября 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияАНО «Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых» принимает участие в Национальной премии «Гражданская инициатива»
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Жека, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
Гость Грэг, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
марина, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ОКТЯБРЯ
гость, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ОКТЯБРЯ
Александр, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Денис, в новости: 70 – ОТЛИЧНЫЙ ВОЗРАСТ
Галина Процкая, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Николай, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
НОВОСТИ ЧАСА
XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body at line 6
XML error: Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body at line 6
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ
|« Ноябрь 2017 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30