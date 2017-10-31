ОТВОРИ СВОЕ СЕРДЦЕ

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Железногорский хоспис проводит первый благотворительный концерт

На сцене Центра Досуга 28 ноября выступит известный красноярский поэт и исполнитель Рома Фандорин.

Вырученные от концерта средства пойдут на нужды хосписа, оказывающего помощь тяжелобольным железногорцам.

Концерт приурочен ко дню рождения выездного хосписа имени Василия и Зои Стародубцевых и главная его цель – привлечение внимания общественности к решению вопроса о создании в Железногорске полноценного хосписного учреждения.

Билеты продаются в кассе Центра Досуга. Справки по телефону +7 983 150 03 04.

Начало концерта в 19 часов.

Ваш небольшой вклад очень нужен тяжелобольным людям.