КОРОНА ФЕСТИВАЛЯ

В ДК «Юность» выберут королеву восточного танца

IV Открытый фестиваль восточного танца «Сказки пустыни» состоится 4 и 5 ноября в Доме культуры «Юность».

4 Ноября в 14 часов начнется мастер-класс от Натальи Боковой «Арабская лирическая песня» и открытый урок по индийскому танцу (Болливуд) от Елены Артемьевой. Завершит первый день фестиваля развлекательная программа с конкурсами и дискотекой.

5 Ноября в 10 часов пройдут соревнования среди танцовщиц разных возрастных категорий и уровней мастерства (от 5 лет и старше). Представят следующие танцевальные направления: Folk, Show Belly Dance, Raks-el-Sharki, Tabla.

Новинка фестиваля – специальная номинация «Корона фестиваля». Победительнице испытаний достанется корона и специальный приз фестиваля. Финальной точкой станет выступление победителей прошлогоднего фестиваля.

Информация о мастер–классах по телефону: 79-11-61

Входной билет: 150 рублей