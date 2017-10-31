КОРОНА ФЕСТИВАЛЯ
В ДК «Юность» выберут королеву восточного танца
IV Открытый фестиваль восточного танца «Сказки пустыни» состоится 4 и 5 ноября в Доме культуры «Юность».
4 Ноября в 14 часов начнется мастер-класс от Натальи Боковой «Арабская лирическая песня» и открытый урок по индийскому танцу (Болливуд) от Елены Артемьевой. Завершит первый день фестиваля развлекательная программа с конкурсами и дискотекой.
5 Ноября в 10 часов пройдут соревнования среди танцовщиц разных возрастных категорий и уровней мастерства (от 5 лет и старше). Представят следующие танцевальные направления: Folk, Show Belly Dance, Raks-el-Sharki, Tabla.
Новинка фестиваля – специальная номинация «Корона фестиваля». Победительнице испытаний достанется корона и специальный приз фестиваля. Финальной точкой станет выступление победителей прошлогоднего фестиваля.
Информация о мастер–классах по телефону: 79-11-61
Входной билет: 150 рублей
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