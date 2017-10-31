"СЕРЕБРО" В БОБСЛЕЕ
Железногорская спортсменка Любовь Черных в паре с разгоняющей Викторией Шабалиной завоевала серебро Первенства России по бобслею
В Сочи на трассе «Санки» состоялось Первенство России по бобслею. Наши спортсменки поднялись на пьедестал по итогам турнира девушек. Они разыграли медали в составе экипажей-двоек.
Первое место занял краснодарский дуэт Алены Осипенко и Анны Парфёновой: они оказалась на 85 сотых быстрее всех.
За второе место в Сочи отчаянно конкурировали наша землячка Любовь Черных, выступающая в паре с красноярской бобслеисткой Викторией Шабалиной, и Полина Назарук, представляющая в параллельном зачете Москву и Воронежскую область, с Маргаритой Катуриной.
После первой попытки Назарук и Катурина выигрывали у соперниц больше двух десятых секунды, но второе место, тем не менее, не удержали. Черных отыграла фору, сумев на финише вырвать «серебро» с преимуществом в две сотых секунды.
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