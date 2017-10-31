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НЕ БОЛЕЙТЕ

НЕ БОЛЕЙТЕ
31.10.17 | Главные темы / Cобытия
График работы Клинической больницы № 51 в праздничные дни

НЕ БОЛЕЙТЕ

31.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Наталья Кокорина

График работы Клинической больницы № 51 в праздничные дни

Поликлиники №1, №2, №3, женская консультация, детская поликлиника,стоматологическая поликлиника, поликлиника МЦ (п. Подгорный),

судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) и Патологоанатомическое отделение (ПАО)

4, 5, 6 ноября - не работают

На базе отделения скорой медицинской помощи и приемно-диагностического отделения ФГБУЗ КБ 51 оказывает неотложную медицинскую помощь в необходимом объеме круглосуточно.

Телефон приемно-диагностического отделения стационара  72-26-10

Фото Gig26.ru



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