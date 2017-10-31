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ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

31.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 56 | Автор: Наталья Кокорина

Команды ГХК и ИСС разыграли Атомный кубок
В спорткомплексе «Октябрь» прошли финальные состязания команд Горно-химического комбината и АО «Информационные спутниковые системы» в рамках Фестиваля спорта и здоровья-2017.

Цель совместного проекта ГХК и ИСС - пропаганда здорового образа жизни и развитие физкультуры и спорта в городе, обмен опытом в этой сфере между двумя градообразующими предприятиями Железногорска.
Весной, в канун Дня космонавтики был разыгран Кубок космонавтики по баскетболу, настольному теннису, боулингу и бильярду.

А в сентябре началась борьба за Атомный кубок. Команды двух предприятий соревновались в пяти видах: мини-футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, дартс и семейные старты, плюс дополнительно был проведён турнир по большому теннису. Таким образом, спортсмены ГХК и ИСС померялись силами в десяти видах спорта.
Финальная схватка за главную награду фестиваля - Атомный кубок состоялась в воскресенье, 29 октября. В мини-футболе победу одержала сборная ГХК. В волейболе сильнее оказались соперники - команда ИСС. В дартсе в командном зачёте победителем стала команда ГХК. В личном зачёте среди мужчин в дартсе лучший результат показал Алексей Казанцев (РХЗ), второе место - Михаил Прудков (ИСС), третье место у Демида Коробейникова (ПРЭХ ГХК). Среди женщин победу одержала Евгения Ковалева (РХЗ), второй результат у Татьяны Якубовской (РХЗ), третье место заняла Ксения Дудник (ИСС).
В семейных стартах честь комбината отстаивала семья Вигуль, соперниками которой были три семейные команды космической фирмы. Алексей, Елена и Полина Вигуль боролись до конца и выиграли, но в целом победа в этом виде досталась ИСС.
В стрельбе из пневматической винтовки победила сборная ГХК. В личном первенстве по этому виду среди мужчин: первое место - Антон Рыбкин (ИСС), второе место - Глеб Зубакин (ИСС), третье место - Игорь Бурдонов (ГХК). Среди женщин победительницей стала Марина Опритова (ИСС), на втором месте - Татьяна Якубовская (ГХК), замкнула тройку призёров Евгения Ковалева (ГХК). В большом теннисе победу одержала команда ИСС.
Итоговый счёт фестиваля спорта и здоровья составил 5:5. Две отличные оценки, по пять побед в копилке команд ГХК и ИСС.

Как говорится, победила дружба. Это отметили, вручая кубки и благодарственные письма победителям соревнований, председатели первичных профсоюзных организаций двух предприятий: Светлана Носорева (ППО ГХК) и Валентин Романенко (ППО ИСС).

По информации сайта ГХК



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