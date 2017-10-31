В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЕРА МАМОНТОВА
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 2 ноября
Столетие Октября. Почему жители России с ностальгией вспоминают жизнь в СССР? Какой след оставила в истории и душах людей Великая Октябрьская социалистическая революция, столетие которой мы отмечаем 7 ноября? Нужно ли помнить свою историю? И зачем ее переписывают? Эти и другие вопросы обсудим вместе с председателем железногорского отделения КПРФ Верой Мамонтовой.
Прямое включение программы на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС и онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор на городском радио в записи в 13,20.
Смотрите повтор программы на канале «Мир-24» (22 кнопка) в 20.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.
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