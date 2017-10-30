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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО!

30.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

Две железногорские муниципальные редакции объединяются

Коллективным решением на муниципальном предприятии «Городская телефонная сеть» закрывается теле- и радиоредакция.

Собрание коллектива МП ГТС состоялось сегодня, 30 октября. На уровне городской администрации принято решение о переводе коллектива редакции в МП «Инфоцентр». Здесь уже работает телевизионная редакция по выпуску программ «Новости. Время местное» и «Кстати».

Рабочую встречу с руководителями предприятий провел сегодня заместитель Главы администрации по общим вопросам Андрей Шевченко:

- Все сотрудники редакции будут переведены из МП «ГТС» в МП «Инфоцентр» без потерь в заработной плате, - отметил Андрей Шевченко. – С сегодняшнего дня начнём работу по переводу. До конца года, думаю, все документы будут оформлены.


В ходе рабочей встречи председатель профсоюзного комитета МП ГТС Денис Усов подчеркнул, что такое предложение работники предприятия и профсоюз поддержали.

- МП «Инфоцентр» готов принять всех сотрудников редакции МП «ГТС», мы подготовим все необходимые документы, откроем редакцию радиопрограммы и будем производить как теле-, так и радиовыпуски, – отметила директор МП «Инфоцентр» Елена Чегодаева. - Радиослушатели и телезрители ничего изменений не почувствуют. Новости, программы будут выходить так же, как и раньше.

источник: муниципальный портал

фото: Анастасии Маркович



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