РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО!

Две железногорские муниципальные редакции объединяются

Коллективным решением на муниципальном предприятии «Городская телефонная сеть» закрывается теле- и радиоредакция.

Собрание коллектива МП ГТС состоялось сегодня, 30 октября. На уровне городской администрации принято решение о переводе коллектива редакции в МП «Инфоцентр». Здесь уже работает телевизионная редакция по выпуску программ «Новости. Время местное» и «Кстати».



Рабочую встречу с руководителями предприятий провел сегодня заместитель Главы администрации по общим вопросам Андрей Шевченко:





- Все сотрудники редакции будут переведены из МП «ГТС» в МП «Инфоцентр» без потерь в заработной плате, - отметил Андрей Шевченко. – С сегодняшнего дня начнём работу по переводу. До конца года, думаю, все документы будут оформлены.

- МП «Инфоцентр» готов принять всех сотрудников редакции МП «ГТС», мы подготовим все необходимые документы, откроем редакцию радиопрограммы и будем производить как теле-, так и радиовыпуски, – отметила директор МП «Инфоцентр» Елена Чегодаева. - Радиослушатели и телезрители ничего изменений не почувствуют. Новости, программы будут выходить так же, как и раньше.

В ходе рабочей встречи председатель профсоюзного комитета МП ГТС Денис Усов подчеркнул, что такое предложение работники предприятия и профсоюз поддержали.

источник: муниципальный портал

фото: Анастасии Маркович