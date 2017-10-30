РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 ОКТЯБРЯ

Две железногорские муниципальные редакции объединяются

В Железногорске прошла премьера мюзикла «Алые паруса» в рамках проекта «Театры

ПРЕМЬЕРА С АНШЛАГОМ

СПАСАТЕЛИ ЗА РУЛЕМ

Члены Общественного совета при УМВД России по ЗАТО Железногорск посетили Отдел