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30.10.17 | Главные темы / Cобытия
Две железногорские муниципальные редакции объединяются
ПРЕМЬЕРА С АНШЛАГОМ

ПРЕМЬЕРА С АНШЛАГОМ
30.10.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
В Железногорске прошла премьера мюзикла «Алые паруса» в рамках проекта «Театры
СПАСАТЕЛИ ЗА РУЛЕМ

СПАСАТЕЛИ ЗА РУЛЕМ
30.10.17 | Главные темы / Cобытия
Сотрудники Сибирской пожарно-спасательной академии выиграли соревнования,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
30.10.17 | Главные темы / Cобытия
Члены Общественного совета при УМВД России по ЗАТО Железногорск посетили Отдел
БОЛЬШОЙ ДИКТАНТ

БОЛЬШОЙ ДИКТАНТ
30.10.17 | Главные темы / Cобытия
3 ноября в Железногорске напишут этнографический диктант

РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 ОКТЯБРЯ

30.10.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 41 | Автор: Сергей Скляров
 Пострадали от репрессий
 Сто Октябрей
 Аншлаг в оперетте
 "Второе дыхание"


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