ПРЕМЬЕРА С АНШЛАГОМ

В Железногорске состоялась премьера мюзикла «Алые паруса»



60-й творческий сезон Театра оперетты открылся музыкальным спектаклем Максима Дунаевского «Алые паруса». Постановка осуществлена в рамках проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов».



В качестве почетного гостя на премьере присутствовала региональный координатор проекта, депутат Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина.



- Музыка Максима Исааковича Дунаевского узнаваема и любима многими. Но «Алые паруса», пожалуй, самое яркое и удивительное музыкальное произведение маэстро!, - отметила Вера Егоровна.

Напомним, благодаря участию в проекте «Театры малых городов» театр оперетты получил финансовую поддержку в размере более 6 млн рублей. Около 4 млн было направлено на приобретение звуковой и световой аппаратуры, свыше 2 млн – на обновление материально-технической базы швейных мастерских и постановку двух спектаклей. Уже в начале декабря труппа театра представит детский мюзикл Владимира Баскина «Морозко».



В проекте партии «Единая Россия» приняли участие 8 муниципальных театров из 7 городов Красноярского края — Ачинска, Минусинска, Канска, Лесосибирска, Норильска, Шарыпово. Из Железногорска в участники попали сразу два театра - Театр оперетты и Театр кукол «Золотой ключик»

фото admk26.ru