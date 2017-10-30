ПРЕМЬЕРА С АНШЛАГОМ

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30.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 68 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске состоялась премьера мюзикла «Алые паруса»

60-й творческий сезон Театра оперетты открылся музыкальным спектаклем Максима Дунаевского «Алые паруса». Постановка осуществлена в рамках проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов».

В качестве почетного гостя на премьере присутствовала региональный координатор проекта, депутат Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина.

- Музыка Максима Исааковича Дунаевского узнаваема и любима многими. Но «Алые паруса», пожалуй, самое яркое и удивительное музыкальное произведение маэстро!, - отметила Вера Егоровна.

Напомним, благодаря участию в проекте «Театры малых городов» театр оперетты получил финансовую поддержку в размере более 6 млн рублей. Около 4 млн было направлено на приобретение звуковой и световой аппаратуры, свыше 2 млн – на обновление материально-технической базы швейных мастерских и постановку двух спектаклей. Уже в начале декабря труппа театра представит детский мюзикл Владимира Баскина «Морозко».

В проекте партии «Единая Россия» приняли участие 8 муниципальных театров из 7 городов Красноярского края — Ачинска, Минусинска, Канска, Лесосибирска, Норильска, Шарыпово. Из Железногорска в участники попали сразу два театра - Театр оперетты и Театр кукол «Золотой ключик»

фото admk26.ru



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