СПАСАТЕЛИ ЗА РУЛЕМ

В рамках празднования Дня автомобилиста Сибирский региональный центр МЧС России провел конкурс мастерства среди водителей подразделений МЧС

Участники продемонстрировали знание правил дорожного движения, навыки скоростного маневрирования и эвакуации аварийного автомобиля. Сотрудники сибирской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России показали лучший результат среди команд-участников.



Академию представили начальник и водители технической части, а также инструктор автошколы вуза.

В скоростном маневрировании и общекомандном зачете водители железногорской Академии стали победителями.

Железногорский ВУЗ на состязаниях представили начальник и водители технической части, инструктор автошколы. Она показали лучшие результаты не только в командном зачете, но и в личных первенствах им не было равных.

фото: admk26.ru