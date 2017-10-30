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СПАСАТЕЛИ ЗА РУЛЕМ
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СПАСАТЕЛИ ЗА РУЛЕМ

30.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая

В рамках празднования Дня автомобилиста Сибирский региональный центр МЧС России провел конкурс мастерства среди водителей подразделений МЧС

Участники продемонстрировали знание правил дорожного движения, навыки скоростного маневрирования и эвакуации аварийного автомобиля. Сотрудники сибирской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России показали лучший результат среди команд-участников.

Академию представили начальник и водители технической части, а также инструктор автошколы вуза.

В скоростном маневрировании и общекомандном зачете водители железногорской Академии стали победителями.
Железногорский ВУЗ на состязаниях представили начальник и водители технической части, инструктор автошколы. Она показали лучшие результаты не только в командном зачете, но и в личных первенствах им не было равных.
фото: admk26.ru



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