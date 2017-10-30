ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Члены Общественного совета при УМВД России по ЗАТО Железногорск посетили отдел по вопросам миграции



Целью визита стала проверка качества услуг, оказываемых населению. Начальник Отдела, подполковник полиции Вячеслав Пичуев провел для общественников экскурсию по зданию.

Члены Совета оценивали различные аспекты деятельности Отдела - наличие на стендах актуальной информации по оказанию госуслуг в сфере миграционного законодательства, приспособленность помещения для приема граждан, санитарное состояние, доступность для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Также общественники пообщались с гражданами, которые пришли на прием. Железногорцы отметили отсутствие очередей и положительно оценили работу сотрудников Отдела по вопросам миграции.

Председатель Общественного совета при МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск подвел итоги визита:

«В целом, работа данного подразделения серьезных претензий не вызывает. Помещения удобны, есть в свободном доступе брошюры с необходимой информацией, сотрудники вежливы и грамотны. Мы выявили ряд материально-технических недостатков, устранение которых возьмем на контроль».

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск