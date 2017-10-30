БОЛЬШОЙ ДИКТАНТ
30.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 62 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске напишут этнографический диктант
Культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом регионе страны 3 ноября.
Участникам необходимо за 45 минут выполнить 20 вопросов на общефедеральную тематику и 10 на региональную. Подведение итогов и награждение победителей с 5 по 11 декабря.
В Железногорске диктант пройдет в Центральной городской библиотеке им.Горького.
Принять участие в мероприятии могут все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Справки по телефону 75-88-13
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