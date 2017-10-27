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27.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Татьяна Зимина

Члены Общественного Совета при МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск посетили подразделение по вопросам миграции

Члены Общественного Совета при МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск посетили подразделение по вопросам миграции. Начальник отдела Вячеслав Пичуев ознакомил общественников со спецификой работы: прием граждан, оформление документов. Особое внимание уделил вопросам организации оказания государственной услуги населению, отметив, что сотрудники подразделения регулярно информируют горожан о возможности получения госуслуг в электронном виде. В  железногорском отделе работают 11 сотрудников, из них двое аттестованных – это начальник и заместитель начальника, пятеро государственно-гражданских служащих и три вольнонаемных сотрудника, рассказал Вячеслав Пичуев.

Члены Совета побеседовали с посетителями отдела, проверили доступность и полноту сведений, содержащихся на информационных стендах и, положительно оценили качество оказания государственных услуг населению отделом по вопросам миграции.

Единственное замечание общественников касалось доступности помещений для маломобильных граждан. В здании нет пандусов, то есть самостоятельно человек в инвалидном кресле на прием попасть не может, для этого необходимо воспользоваться посторонней помощью, для этого при входе установлен звонок. Что касается материально-технической оснащенности, то сотрудникам приходится приобретать канцелярию за свой счет, так же требует замены оргтехника. Зато к работе Отдела претензий нет ни у посетителей, ни у общественников.

фото Натальи Булгак



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