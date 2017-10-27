В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ДМИТРИЙ КАЛИНИН
27.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 30 октября
Новый административный регламент вступил в силу 20 октября. Что необходимо знать водителям, чтобы не попасть на «штраф»? Как теперь будут оформляться ДТП? Смогут ли автомобилисты разрешить дорожные конфликты самостоятельно?
Все особенности нового регламента раскроет начальник ОГИБДД ЗАТО Железногорска Дмитрий Калинин.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 11 сентября в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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