ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ

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27.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Наталья Кокорина

«Малая Менделеевка» при поддержке ГХК начинает сотрудничество с академией МЧС

При поддержке Горно-химического комбината на базе Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (г. Железногорск) прошло заседание «Малой Менделеевки», или «Малой химической академии», созданной в школе №97 под руководством главного специалиста ГХК по кадрам, доктора педагогических наук Рудольфа Жданова.
Комбинат выступил организатором встречи «менделеевцев» с представителями академии МЧС, располагающей современными химическими лабораториями, которые, в отличие от лабораторий комбината, могут быть доступны для школьников. Встреча была посвящена планам на начавшийся учебный год.


С идеей реализации проекта сетевого образования выступил модератор «Малой химической академии», директор школы №97 Евгений Карташов. Из доклада Екатерины Малеенок, инженера-конструктора ГХК, участники встречи узнали об интересных лекциях по химии в «Малой Менделеевке» и потребностях предприятия в молодых кадрах с химическим образованием.
Всем присутствующим понравилась экскурсия по химическим лабораториям академии МЧС. Здесь создана достойная учебно-материальная база по проведению исследовательских работ, в которых могли бы принять участие и юные химики города.

- Будем продолжать сотрудничество с академией, чтобы расширить научный поиск школьников, продолжить их углублённую подготовку по химии. Помочь сделать выбор профессии, востребованной на ГХК и в отрасли, учащимся не только школы №97, но и других школ города, - подытожил Рудольф Жданов.

По информации сайта ГХК



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