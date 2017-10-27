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ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА
27.10.17 | Главные темы / Cобытия
Внедрение цифровых технологий в медицину обсудят в Железногорске на

ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА

27.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая

Внедрение цифровых технологий в медицину обсудят на Инновационном форуме

1-2 декабря в Железногорске пройдет VI Международный инновационный форум «Цифровая трансформация. Возможности городов». Отдельная площадка будет посвящена медицинской тематике, где в рамках круглого стола «Цифровая медицина» обсудят вопросы повышения качества предоставляемых услуг и внедрение новых цифровых технологий в здравоохранение.

Железногорск претендует на роль главной инновационной площадки страны, где в числе первых будут внедрять новые алгоритмы управления в здравоохранении. В числе участников медицинской площадки форума представители госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», HealthNet НТИ, ассоциации заслуженных врачей России и социальной платформы «Единая Россия».

Создание Цифровой клиники обсуждается на многих площадках страны при участии Центра стратегических разработок, Агентства стратегических инициатив с целью повышения качества медицинского обслуживания и создания цифровой модели управления в здравоохранении для развития отрасли нового технологического уклада, сообщает муниципальный портал.



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