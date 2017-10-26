НЕ ВЕРЬ СЛУХАМ

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26.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Татьяна Фирсова

Глава железногорской администрации опроверг слухи о консервации котельной №1

Информация о консервации пиковой котельной №1, которая призвана догревать город, если температура зимой на улице опустится ниже -17, будоражит Железногорск почти неделю. Кто запускает «утку» и зачем, непонятно. Сегодня информацию журналисты получили из первых уст.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков:

Первая котельная включена в схему теплоснабжения Железногорска. Как только температура наружного воздуха опускается ниже — 17, она начинает вырабатывать дополнительное тепло.

Все остальное время котельная работает в ждущем режиме, то есть котлы находятся «под парами», как только есть необходимость, котельная подключается к отопительной системе. Никаких изменений в схему теплоснабжения вносить не предполагается. В перспективе, когда мощности ЖТЭЦ будет достаточно, чтобы обеспечить город теплом полностью, только тогда котельная №1 может пойти на консервацию. Но она останется в резерве, поскольку резервный источник нам будет нужен обязательно.

О сокращениях на МП «Гортеплоэнерго». Котельную №1 обслуживали порядка 120 человек, из них 38 работников ремонтной службы работали по срочным трудовым договорам. Срок истек в конце сентября, людям предложили другие рабочие места на ГХК и ГТЭ. Кто-то ушел совсем. На сегодня на котельной №1 трудится порядка 90 человек.

Фото ГиГ



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