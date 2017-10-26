НА ФОРУМЕ МЕДИКОВ

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26.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

 В Железногорск съехались педиатры со всей России

В Железногорске в рамках Дней педиатра ФМБА России проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии». В ней принимают участие представители медицинских и образовательных учреждений страны. В торжественной церемонии открытия конференции принял участие Глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев.

В приветственном слове он отметил важность мероприятий подобного масштаба, поскольку только в процессе обмена опытом и мнением по актуальным темам с коллегами из других регионов можно найти решения, которые будут в последствии направлены на повышение качества оказываемых услуг населению. Также Глава вручил благодарственные письма детским врачам Железногорска.

Отметим, что организаторами мероприятия являются ФМБА России, Клиническая больница №51 ФМБА России, Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со средним медицинским образованием ФМБА России и Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России.

В рамках работы секций конференции медики будут обсуждать такие актуальные темы как современные подходы к профилактике, диагностике и лечению заболеваний, ведению детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, вопросы образования работников и повышения квалификации и так далее.

Конференция завершит свою работу 27 октября, сообщает муниципальный портал.



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