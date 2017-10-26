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ОХОТА НА ДОЛЖНИКОВ

26.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 54 | Автор: Наталья Кокорина

Судебные приставы с ОГИБДД ищут должников-водителей

Отдел судебных приставов по г.Железногорску совместно с ОГИБДД МУ МВД России ЗАТО г.Железногорск проводят рейды по выявлению
должников-водителей, которые уклоняются от уплаты штрафов
ГИБДД, алиментов, коммунальных платежей и т.д.

При выявлении таких должников-водителей, им предлагается сразу оплатить задолженность, в случае отказа судебным приставом-исполнителем составляется акт описи и ареста транспортного средства и автомобиль изымается для последующей реализации.

Напоминаем, о наличии задолженности можно узнать в отделе судебных приставов по г.Железногорску, по адресу: ул.Горького, 61, а также на
официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю на сервисе "Банк данных исполнительных производств" -r24.fssprus.ru.



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