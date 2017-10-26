ВСЁ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

В КБ-51 отремонтировали регистратуру и часть женской консультации

В поликлинике прошло выездное совещание с участием Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева, главного врача КБ№ 51 Александра Ломакина, заведующей поликлиникой №2 Лилией Стрелковой и других.

Обновленная зона регистратуры станет доступна пациентам уже с понедельника. Это обновление внутреннего помещения, оборудован пост дежурного медрегистратора, где можно измерить давление и получить консультацию.

Также для удобства пациентов в холле расположен информационный телеэкран с расписанием врачей.