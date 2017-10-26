ВСЁ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
В КБ-51 отремонтировали регистратуру и часть женской консультации
В поликлинике прошло выездное совещание с участием Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева, главного врача КБ№ 51 Александра Ломакина, заведующей поликлиникой №2 Лилией Стрелковой и других.
Обновленная зона регистратуры станет доступна пациентам уже с понедельника. Это обновление внутреннего помещения, оборудован пост дежурного медрегистратора, где можно измерить давление и получить консультацию.
Также для удобства пациентов в холле расположен информационный телеэкран с расписанием врачей.
По просьбе горожан, вдоль ступенек на выходе из зоны регистратуры к кабинетам установлены перила, чтобы пожилым людям было безопаснее спускаться и подниматься по лестнице.
Женская консультация уже ведет прием. Все кабинеты на втором этаже полностью функционируют. Работы же по обновлению третьего этажа еще ведутся, но к концу года планируется все завершить.
Отметим, что ремонт регистратуры и женской консультации выполнен за счет собственных средств КБ-51.
На федеральные средства предполагается закупить необходимое медицинское оборудование. Заявка уже на рассмотрении в ФМБА России.
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