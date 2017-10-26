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В КБ-51 отремонтировали регистратуру и часть женской консультации

ВСЁ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

26.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Наталья Кокорина

В КБ-51 отремонтировали регистратуру и часть женской консультации
В поликлинике прошло выездное совещание с участием Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева, главного врача КБ№ 51 Александра Ломакина, заведующей поликлиникой №2 Лилией Стрелковой и других.

Обновленная зона регистратуры станет доступна пациентам уже с понедельника. Это обновление внутреннего помещения, оборудован пост дежурного медрегистратора, где можно измерить давление и получить консультацию.
Также для удобства пациентов в холле расположен информационный телеэкран с расписанием врачей.

По просьбе горожан, вдоль ступенек на выходе из зоны регистратуры к кабинетам установлены перила, чтобы пожилым людям было безопаснее спускаться и подниматься по лестнице.
Женская консультация уже ведет прием. Все кабинеты на втором этаже полностью функционируют. Работы же по обновлению третьего этажа еще ведутся, но к концу года планируется все завершить.
Отметим, что ремонт регистратуры и женской консультации выполнен за счет собственных средств КБ-51.
На федеральные средства предполагается закупить необходимое медицинское оборудование. Заявка уже на рассмотрении в ФМБА России.

- Стратегией развития Железногорска закреплено, что повышение качества оказания медицинских услуг - важный приоритет, - прокомментировал Глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев. - Работа в этом направлении идет в тесном контакте с федеральными структурами: ФМБА России и Госкорпорацией "Росатом". Один из результатов такого взаимодействия - приобретение нового оборудования на сумму 10 млн рублей в рамках совместного проекта "Росатома" и Минздрава "Бережливая поликлиника", который поддержан Администрацией Президента России.



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