СУМКУ ОБЧИСТИЛИ

Сотрудники железногорской полиции задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи из сумки

В дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя женщинами. На место происшествия был направлен ближайший наряд полиции. Стражи порядка выяснили, что в ходе конфликта, у 34-летней женщины из рук выпала сумка. После прибытия полицейских, она обнаружила, что из сумки пропал кошелек с деньгами в сумме около 13 тысяч рублей.

Были установлены очевидцы ссоры между женщинами, опрошены свидетели и установлена личность подозреваемого. Ранее судимого 28-летнего железногорца задержали в его квартире. У мужчины были изъяты похищенные денежные средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск