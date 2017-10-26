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СУМКУ ОБЧИСТИЛИ

26.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники железногорской полиции задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи из сумки
В дежурную часть поступило сообщение о конфликте между двумя женщинами. На место происшествия был направлен ближайший наряд полиции. Стражи порядка выяснили, что в ходе конфликта, у 34-летней женщины из рук выпала сумка. После прибытия полицейских, она обнаружила, что из сумки пропал кошелек с деньгами в сумме около 13 тысяч рублей.

Были установлены очевидцы ссоры между женщинами, опрошены свидетели и установлена личность подозреваемого. Ранее судимого 28-летнего железногорца задержали в его квартире. У мужчины были изъяты похищенные денежные средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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