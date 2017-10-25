ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
25.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Наталья Кокорина
В железногорской библиотеке им. Горького сегодня пройдет последнее занятие для родственников тяжелобольных
В рамках проекта «Внимание и забота», организатором которого является АНО «Железногорский хоспис», состоится завершающее занятие для родственников тяжелобольных.
С темой «Наблюдение за больным и обследование состояния здоровья. Оценка состояния кожных покровов. Факторы, способствующие развитию пролежней» выступит заведующий терапевтическим отделением поликлиники №2 КБ-51 Сергей Смотров.
Занятие состоится завтра в библиотеке Горького в 18.00.
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