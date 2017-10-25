ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

В железногорской библиотеке им. Горького сегодня пройдет последнее занятие для родственников тяжелобольных

В рамках проекта «Внимание и забота», организатором которого является АНО «Железногорский хоспис», состоится завершающее занятие для родственников тяжелобольных.

С темой «Наблюдение за больным и обследование состояния здоровья. Оценка состояния кожных покровов. Факторы, способствующие развитию пролежней» выступит заведующий терапевтическим отделением поликлиники №2 КБ-51 Сергей Смотров.



Занятие состоится завтра в библиотеке Горького в 18.00.