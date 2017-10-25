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ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
25.10.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорской библиотеке им. Горького сегодня пройдет последнее занятие для
ОБЗОР ГАЗЕТЫ

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
25.10.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
25.10.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
27 и 28 октября в театре оперетты пройдет премьера мюзикла «Алые паруса»
МЧС ИНФОРМИРУЕТ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
25.10.17 | Главные темы / Cобытия
9 ноября в Железногорске пройдёт годовая проверка системы оповещения
РЕБЕНОК - ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР

РЕБЕНОК - ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР
25.10.17 | Главные темы / Cобытия
Госавтоинспекция совместно с отрядом ЮИД 95 школы провели мероприятие "Ребенок

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

25.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Наталья Кокорина

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

- Почему гендиректора ГХК стало мало на ТВ и в Интернете? Читайте в интервью с Петром Гавриловым

- На углу Свердлова и Северной готов к заезду дом-красавец для молодых сотрудников космической фирмы. Будут ли строить второй дом?

- Кто должен доносить больного до машины скорой помощи?  И почему пожарные все чаще стали выезжать по вызову, чтобы внутри квартиры помочь человеку добраться до кровати?



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