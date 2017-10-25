ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

- Почему гендиректора ГХК стало мало на ТВ и в Интернете? Читайте в интервью с Петром Гавриловым

- На углу Свердлова и Северной готов к заезду дом-красавец для молодых сотрудников космической фирмы. Будут ли строить второй дом?

- Кто должен доносить больного до машины скорой помощи? И почему пожарные все чаще стали выезжать по вызову, чтобы внутри квартиры помочь человеку добраться до кровати?