ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

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27 и 28 октября в театре оперетты пройдет премьера мюзикла «Алые паруса»



Музыка к спектаклю написана композитором Максимом Дунаевским. Основой сюжета стало одноименное произведение Александра Грина.

В постановке знакомая всем история представлена с новыми сюжетными линиями и героями, но основная мысль осталась неизменной – вера в любовь и исполнение мечты.

Зрители услышат в этой постановке более 30 вокальных номеров. В музыкальном спектакле вмсете с профессиональными актерами будут играть курсанты академии МЧС и актеры театра юного зрителя «Современник» при Дворце культуры.

Режиссёр-постановщик – Игорь Меркулов

Музыкальный руководитель — Андрей Пузанов

Художник-постановщик — Наталья Миронова

Балетмейстер-постановщик — Марина Кузнецова