ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
25.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая
27 и 28 октября в театре оперетты пройдет премьера мюзикла «Алые паруса»
Музыка к спектаклю написана композитором Максимом Дунаевским. Основой сюжета стало одноименное произведение Александра Грина.
В постановке знакомая всем история представлена с новыми сюжетными линиями и героями, но основная мысль осталась неизменной – вера в любовь и исполнение мечты.
Зрители услышат в этой постановке более 30 вокальных номеров. В музыкальном спектакле вмсете с профессиональными актерами будут играть курсанты академии МЧС и актеры театра юного зрителя «Современник» при Дворце культуры.
Режиссёр-постановщик – Игорь Меркулов
Музыкальный руководитель — Андрей Пузанов
Художник-постановщик — Наталья Миронова
Балетмейстер-постановщик — Марина Кузнецова
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