РЕБЕНОК - ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР
25.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Наталья Кокорина
Накануне инспекторы ГИБДД вместе с юными помощниками движения Школы 95 провели мероприятие «Ребенок – главный пассажир!»
Ребята подготовили яркие памятки для водителей-родителей, которых они вместе с дорожными полицейскими встречали при въезде к школе.
Цель акции, напоминание водителям о мерах личной безопасности и безопасности своих маленьких, но самых важных пассажиров. Полицейские проверили более 20 автомобилей, с водителями, которых Юидовцы провели профилактические беседы о серьезных последствиях игнорирования мер безопасности.
По информации ОГИБДД
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