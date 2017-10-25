РЕБЕНОК - ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР

Накануне инспекторы ГИБДД вместе с юными помощниками движения Школы 95 провели мероприятие «Ребенок – главный пассажир!»

Ребята подготовили яркие памятки для водителей-родителей, которых они вместе с дорожными полицейскими встречали при въезде к школе.

Цель акции, напоминание водителям о мерах личной безопасности и безопасности своих маленьких, но самых важных пассажиров. Полицейские проверили более 20 автомобилей, с водителями, которых Юидовцы провели профилактические беседы о серьезных последствиях игнорирования мер безопасности.

По информации ОГИБДД