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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

25.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Наталья Кокорина

В школе № 101 прошло необычное образовательное событие «Удивительные люди» в рамках всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!»

Цель работы – привлечь внимание школьников к конкурсу «Слава Созидателям!» и познакомить учащихся школы с людьми, деятельность которых имеет огромное значение для родного Железногорска.

Участниками проекта стали старшеклассники, которые в рамках конкурса должны были изучить биографии директора городского музея Валентины Поповой, депутата железногорского парламента, многократного чемпиона мира по тяжелой атлетике среди ветеранов Сергея Лопатина и экс-заместителя председателя Законодательного Собрания Красноярского края Анатолия Ромашова, оформить проект и доказать присутствующим, что их герой действительно является удивительным для нашего города человеком.

 Самым неожиданным и волнительным моментом для участников проекта «Удивительные люди» наступил перед началом этапа защиты, когда Валентина Попова, Сергей Лопатин и Анатолий Ромашов под бурные аплодисменты всех присутствующих зашли в актовый зал, чтобы лично услышать результат групповой работы.

С этого момента обстановка в зале стала по-настоящему теплой и доброжелательной. Каждая группа получила возможность лично задать вопросы героям своих проектов, а почетные гости дали свой наказ молодому поколению железногорцев.

По информации муниципального портала



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