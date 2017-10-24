ПЛАКАЛА СОБАЧКА

В Железногорске сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, обманувших местную жительницу при продаже щенка в сети Интернет

В дежурную часть поступило сообщение от 35-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что нашла объявление на одном из популярных интернет-сервисов о продаже щенка породы шпиц и позвонила по указанному номеру. Продавец попросила женщину внести предоплату в размере 15 тысяч рублей. Однако забрать собаку потерпевшей не удалось: телефон продавца оказался недоступен.

В настоящее время устанавливается личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и игнорировать просьбы о предоплате. Никогда не переводите средства на сомнительные счета, тем более по просьбе незнакомых людей. Не переходите по неизвестным ссылкам и никому не сообщайте коды и пароли ваших банковских карт.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск