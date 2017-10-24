ЗНАКОВОЕ МЕСТО

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Проект модернизации библиотеки №6 в Железногорске был представлен сегодня на общественных слушаниях



Библиотека на Ленина, 3 уже в следующем году претендует стать знаковым местом, где собираются друзья и семьи.

Участок, на котором расположена библиотека, входит в комплексное обновление городской среды. Проект подготовили сами библиотекари при поддержке администрации. Впервые он был представлен министерству культуры Красноярского края в прошлом году, и после небольших корректировок одобрен. Отметим, что изменения ждут не только библиотеку, но и городской парк. Таким образом, в процесс преобразования включается и внешняя прилегающая среда, которая будет гармонично сочетаться с внутренним содержанием библиотеки.



Немаловажный вопрос, на который обратил внимание во время слушаний глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев, это название обновленной библиотеки, ведь сейчас горожане называют ее «Профсоюзной».

«Надо называть эти места, чтобы их воспринимали естественно. Это должно звучать! Наименования должны быть сигналом не только для тех, кто долгие годы живет в городе, но и для молодых, это должно быть современно и всем понятно»-, сказал Вадим Медведев.

Предполагается, что модернизированная библиотека будет носить имя писателя Романа Солнцева.

Ознакомиться с дизайн-проектом учреждения и прилегающей территории можно в библиотеке №6, она расположена по адресу: ул. Ленина, 3.



ДЛЯ СПРАВКИ:

Сетевой проект модернизации муниципальных библиотек в Красноярском крае «Городская библиотека» включает в себя кардинально иной подход к работе библиотек, начиная от графика работы и заканчивая внедрением современных форматов взаимодействия с читателями. Предполагается, что разработанные сетевые форматы будут тиражироваться, сохраняя исторически сложившиеся, индивидуальные особенности взрослых и детских библиотек края. Реализация проекта началась в 2015 году.