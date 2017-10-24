КОНКУРС НА ФИНИШЕ

Приём творческих работ на конкурс «Слава созидателям» завершится 31 октября

На рассмотрение конкурсной комиссии поступило уже более 250 роликов. Прием творческих работ завершится 31 октября.

Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!» проходит в Железногорске во второй раз. В нём могут принять участие ученики 5 - 10 классов. На конкурс необходимо представить творческую работу - интервью с представителями старшего поколения продолжительностью от 5 до 15 минут. Содержанием видеоинтервью должна быть история, рассказанная ветераном и повествующая о его личном вкладе в создание и развитие ЗАТО Железногорск, организаций, учреждений и предприятий города.

Напомним, работы принимаются в кабинете № 2-23 Станции юных техников по адресу: пр. Курчатова, 15. Время работы: по понедельникам и четвергам с 14-00 до 16-00.