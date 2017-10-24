ДРОНЫ ДЛЯ ГОРОДОВ

Создание тестовых полигонов для технологий беспилотных авиационных систем обсудят на VI Инновационном форуме



Вопросы создания тестового полигона по отработке технологий по поиску и спасению людей с помощью беспилотных авиационных систем (по направлению AeroNet Национальной технологической инициативы) на днях обсудили в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций» в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России совместно с Ассоциацией экономического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск».

В работе конференции приняли участие представители Российской Академии Наук Сибирского отделения РАН, научно-исследовательских организаций СО РАН, СРЦ МЧС России, территориальных подразделений МЧС России, научно-исследовательских организаций и образовательных организаций высшего образования МЧС России из Москвы и Екатеринбурга, вузов Красноярского края, адъюнкты, научно-педагогический состав и обучающиеся Академии.

Обсуждение темы продолжится на круглом столе «Дроны для городов» в рамках VI Инновационного форума, который состоится в Железногорске 1-2 декабря, сообщает муниципальный портал.