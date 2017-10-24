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ПРЕСС-ТУР РОСАТОМА

24.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 49 | Автор: Наталья Кокорина

При поддержке ГХК железногорские журналисты побывали в пресс-туре Росатома на ФГУП «Росатомфлот»


В рамках пресс-тура, организованного Департаментом коммуникаций Росатома, журналисты со всей страны посетили Мурманск, где расположена база ремонта и обслуживания атомного ледокольного флота России. Содействие в организации поездки съемочной группе из Железногорска оказал Горно-химический комбинат.


О перспективах развития атомного ледокольного флота страны и его роли для Красноярского края в ходе пресс-подхода рассказал начальник оперативного отдела флота, руководитель работой атомных ледоколов ФГУП «Росатомфлот» Владимир Арутюнян. На данный момент в России действует четыре атомных ледокола. Два из них, типа «Арктика», предназначены для работы в Арктических морях, ещё два - мелкоосадочные ледоколы типа «Таймыр» - используются для проводки грузовых судов через льды сибирских рек, в том числе и Енисея.

- Изначально стимулом для строительства ледоколов стала необходимость доставки грузов с севера Красноярского края, - отметил Владимир Арутюнян. - Вывозить их по Енисею круглогодично невозможно без использования атомных ледоколов. Были попытки использовать дизельные ледоколы, но мощности их не хватало, и скорость проводки была в 2-3 раза меньше. Поэтому были построены ледоколы Таймыр и Вайгач именно для работы на Енисее.


Перспективы развития ледокольного флота связаны с дальнейшим освоением Арктики. По оценкам специалистов, для обеспечения всех нужд России нужны 11 атомных ледоколов. В настоящее время строится четыре универсальных атомных ледокола, а в ноябре этого года планируется завершить разработку технического проекта самого мощного и современного атомного ледокола «Лидер». Решение этих задач позволит укрепить влияние России в Арктической зоне планеты.
Также в ходе пресс-тура журналисты посетили первый атомный ледокол «Ленин», ныне работающий как музей, ледокол «Таймыр» и самый крупный на данный момент в мире атомный ледокол «50 лет Победы»

По информации сайта ГХК



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