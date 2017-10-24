ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ

В Железногорске готовится к сдаче в эксплуатацию общежитие для молодых сотрудников ИСС

Семиэтажное здание увенчано логотипом предприятия. Молодых решетневцев ждут 59 жилых блоков, каждый из которых представляет небольшую квартиру с собственной кухней и санузлом.

К услугам жильцов - радио, интернет, телефон с прямым выходом на сеть предприятия. 1-й этаж нежилой: здесь находятся спортивные сооружения, прачечные, фитнес-центр, учебные классы и зал рабочих собраний. Возле здания предусмотрена автомобильная парковка и детская игровая площадка. Совсем скоро в квартирах появится мебель и бытовая техника.

Сейчас завершается оформление всех необходимых документов. В ближайшем будущем руководство спутниковой фирмы планирует построить рядом с общежитием и жилой для своих сотрудников.

По информации ГиГ