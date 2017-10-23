ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!

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Завершается дистанционный этап конкурсов учителей, воспитателей и школ в рамках проекта «Школа Росатома»



Он-лайн выступления конкурсантов оценивают эксперты, но наряду с оценками эксперта учитываются итоги голосования посетителей сайта www.rosatomschool.ru.



Голосование проходит с 17.00 (время московское) 22 октября до 12.00 (время московское) 23 октября. Проголосовать за участника сможет посетитель сайта проекта «Школа Росатома», полностью просмотревший видеозапись выступления участника на дистанционном этапе.



Пять участников дистанционного этапа конкурса учителей, пять участников дистанционного этапа конкурса воспитателей, две команды полуфиналистов конкурса школ, набравших наибольшее количество голосов посетителей сайта проекта «Школа Росатома», помимо баллов, которые будут определены каждому участнику дистанционного этапа соответствующего конкурса экспертной комиссией, получат дополнительно один балл.



Для того чтобы проголосовать за конкурсанта (школу или педагога), необходимо:

- Зайти на сайт проекта «Школа Росатома» www.rosatomschool.ru

- Перейти по ссылке «Вебинары» в верхнем левом углу главной страницы сайта.

- Выбрать нужный конкурс.

- Найти в раскрывшейся таблице строчку конкурсанта и нажать кнопку «Смотреть».

- Просмотреть видеозапись он-лайн выступления до конца и проголосовать.



Всех горожан приглашают поддержать педагогов и образовательные учреждения Железногорска, сообщает муниципальный портал.

фото zeleznogorsk.bezformata.ru