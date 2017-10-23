ВРАЧЕБНЫЙ СЛЕТ
23.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 69 | Автор: Галина Процкая
26-27 октября в Железногорске пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии»
Организаторами выступили ФМБА России, Клиническая больница №51, Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со средним медицинским образованием ФМБА России и Красноярский государственный медицинский университет.
В работе конференции примут участие представители медицинских и образовательных учреждений России. С докладами выступят ведущие специалисты ФМБА, которые рассмотрят актуальные вопросы в области детской гастроэнтерологии, пульманологии, аллергологии, лечения инфекционных заболеваний и другие медицинские темы.
Врачебная конференция пройдет в Центре Досуга. Начало в 9.00.
фото: kraszdrav.ru
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
27 августа 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Клинической больнице №51 пройдет научно–образовательная конференция травматологов и ортопедов ФМБА России
18 сентября 2014 | Раздел: Cобытия••• Ведущие детские врачи съехались в Железногорск на конференцию «Актуальные вопросы педиатрии»
26 февраля 2010 | Раздел: Cобытия••• 27 февраля в Железногорске пройдет 18-я городская научно-практическая конференция «Культура. Интеллект. Наука». Воспитанники СЮН, СЮТ и Дворца творчества представят свои исследовательские работы и проекты по 13 секциям.
28 января 2009 | Раздел: Cобытия7 февраля в 96-й гимназии состоится школьная научно-практическая конференция. Для гимназии имени Виктора Астафьева она уже давно стала традиционной.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Гость Грэг, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
марина, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ОКТЯБРЯ
гость, в новости: НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 ОКТЯБРЯ
Александр, в новости: МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП
Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Денис, в новости: 70 – ОТЛИЧНЫЙ ВОЗРАСТ
Галина Процкая, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Николай, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
НОВОСТИ ЧАСА
XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2
XML error: StartTag: invalid element name at line 2