ВРАЧЕБНЫЙ СЛЕТ

26-27 октября в Железногорске пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии» Организаторами выступили ФМБА России, Клиническая больница №51, Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со средним медицинским образованием ФМБА России и Красноярский государственный медицинский университет. В работе конференции примут участие представители медицинских и образовательных учреждений России. С докладами выступят ведущие специалисты ФМБА, которые рассмотрят актуальные вопросы в области детской гастроэнтерологии, пульманологии, аллергологии, лечения инфекционных заболеваний и другие медицинские темы. Врачебная конференция пройдет в Центре Досуга. Начало в 9.00.

фото: kraszdrav.ru

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