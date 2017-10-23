ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ

Жителей Железногорска пригласили посетить места, связанные с памятью о последнем русском императоре



Маршрут «Царевич в Сибири» объединит исторические места, связанные с пребыванием в 1891 году цесаревича Николая Александровича — будущего последнего русского монарха и царственного страстотерпца — на территории Енисейской губернии.

Паломники побывают на пароходе «Святитель Николай», во Введенском храме поселка Березовка, в деревне Вознесенка и в других местах, хранящих память о пребывании цесаревича.

Организатор маршрута "Цесаревич в Сибири" - паломнический центр при храме Иоанна Предтечи Красноярска (ул. Горького, 27).

Поездки состоятся 4, 11, 18 и 25 ноября.

Руководитель паломнического центра прихода Иоанно-Предтеченского храма Красноярска Светлана Тюрина обратилась к жителям Железногорска:

- Дорогие железногорцы, наши будущие паломники! Вы, жители закрытого города, всегда открыты к путешествиям, к новым знаниям в области религии, культуры, краеведения. В нашем паломническом центре мы ждем как воцерковленных людей, давно связавших свою судьбу с Церковью, так и тех, кто только начал интересоваться православной верой. Мы знакомим людей с историей и духовными традициями монастырей и храмов, рассказываем о святых подвижниках и великих людях православной культуры. Приглашаем вас в познавательные поездки к православным святыням!

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 904 892-55-33. Группа вКонтакте https://vk.com/club150649349