ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ
Жителей Железногорска пригласили посетить места, связанные с памятью о последнем русском императоре
Маршрут «Царевич в Сибири» объединит исторические места, связанные с пребыванием в 1891 году цесаревича Николая Александровича — будущего последнего русского монарха и царственного страстотерпца — на территории Енисейской губернии.
Паломники побывают на пароходе «Святитель Николай», во Введенском храме поселка Березовка, в деревне Вознесенка и в других местах, хранящих память о пребывании цесаревича.
Организатор маршрута "Цесаревич в Сибири" - паломнический центр при храме Иоанна Предтечи Красноярска (ул. Горького, 27).
Поездки состоятся 4, 11, 18 и 25 ноября.
Руководитель паломнического центра прихода Иоанно-Предтеченского храма Красноярска Светлана Тюрина обратилась к жителям Железногорска:
Более подробную информацию можно получить по телефону +7 904 892-55-33. Группа вКонтакте https://vk.com/club150649349
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
XML error: StartTag: invalid element name at line 2