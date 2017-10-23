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ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!
23.10.17 | Главные темы / Cобытия
Завершается дистанционный этап конкурсов учителей, воспитателей и школ в рамках
ВРАЧЕБНЫЙ СЛЕТ

ВРАЧЕБНЫЙ СЛЕТ
23.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске пройдет межрегиональная научно-практическая конференция
ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ

ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ
23.10.17 | Главные темы / Cобытия
Жителей Железногорска пригласили посетить места, связанные с памятью о
ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО

ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО
22.10.17 | Главные темы / Cобытия
Шесть мешков мусора собрали работники ГТС на крыше своего офиса
ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ

ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский Промпарк сегодня посетили резиденты красноярского

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 19 ОКТЯБРЯ

23.10.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 47 | Автор: Сергей Скляров



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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Грэг, в новости: ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
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