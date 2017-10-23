ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 19 ОКТЯБРЯ

Завершается дистанционный этап конкурсов учителей, воспитателей и школ в рамках

В Железногорске пройдет межрегиональная научно-практическая конференция

Жителей Железногорска пригласили посетить места, связанные с памятью о

ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ

Шесть мешков мусора собрали работники ГТС на крыше своего офиса