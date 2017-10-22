ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО

Шесть мешков мусора собрали работники ГТС на крыше своего офиса

Бычки от сигарет, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, палки - все это безобразие летит на крышу офиса МП ГТС из окон примыкающего к нему жилого дома по пр. Ленинградский, 57.

«Грязная» история длится не первый год. И не первый год жительница злополучного дома обращается в администрацию, жалуясь, что руководитель ГТС сквозь пальцы смотрит на мусор, который появляется на крыше под ее окнами.

Словом, ничего не меняется: жильцы выкидывают в окно что ни попадя, женщина пишет в общественную приемную исполнительной власти, связисты надевают перчатки и наводят порядок. Хотя крыша предприятию не принадлежит.

Накануне вывезли шесть мешков разного бытового мусора вплоть до, простите за пикантность, женских трусов. А зачем трусы-то в окно выбрасывать? Загадка... Остальные предметы интимной близости называть не будем, о чем речь и так нетрудно догадаться.

В общем, вся эта «катавасия» изрядно надоела МП ГТС, поэтому было принято решение на крыше, которую жильцы используют вместо мусоропровода, поставить камеры видеонаблюдения. Чтобы точно определить квартиры, откуда швыряют мусор, а потом привлечь их владельцев к административной ответственности.

СПРАВКА:

Статья 6.3. КоАП РФ

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей.



Статья 6.4. КоАП РФ

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Фото Владимира Огаркова