ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ

Железногорский Промпарк сегодня посетили резиденты красноярского бизнес-инкубатора (КРИТБИ)

А вместе с ними краевые и железногорские журналисты. Гостям показали высокотехнологичные станки, которые работают с композитными материалами, изготавливают детали, проводят испытания материалов на прочность.

На сегодняшний день в стенах большого здания Промпарка расположились шесть инновационных предприятий. Но значительная часть площадей не занята.Знакомство с производствами было организовано в качестве наглядной демонстрации эффективности работы предприятий инжинирингово центра в стенах Промпарка.

Красноярские предприниматели остались довольны показом и в ближайшее время собираются стать резидентами железногорского промышленного парка инновационных технологий.