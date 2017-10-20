Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ

ПРОМПАРК ЖДЕТ РЕЗИДЕНТОВ
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский Промпарк сегодня посетили резиденты красноярского
ВСЕ НА КРОСС!

ВСЕ НА КРОСС!
20.10.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
22 октября на железногорской горнолыжной базе "Снежинка" состоится "Кросс-микс"
ВЛЕЗ В ОКНО

ВЛЕЗ В ОКНО
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
Мужчина, пытавшийся похитить деньги из платежного терминала задержан
ГИБЕЛЬ НА ДОРОГЕ

ГИБЕЛЬ НА ДОРОГЕ
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
Насмерть сбит пешеход на переходе 19-го километра автодороги  Красноярск -
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
21 октября в ЦД пройдёт ярмарка вакансий учебных рабочих мест

ВЛЕЗ В ОКНО

20.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Наталья Кокорина

Сотрудниками полиции задержан 33-летний безработный мужчина, который пытался похитить более 80 тысяч рублей из платежного терминала

В дежурную часть местного Управления внутренних дел поступило сообщение о том, что в ночное время неустановленное лицо незаконно проникло в помещение, где находится несколько магазинов и пыталось похитить из терминала «Платежка» денежные средства. На место была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Платежный терминал был поврежден и лежал на полу.

Обследовав помещение, сотрудники полиции обнаружили, что злоумышленник проник в здание через приоткрытое окно на первом этаже. Экспертами были обнаружены и изъяты следы пальцев рук.

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в Управление подозреваемого. Им оказался ранее не судимый безработный мужчина. Он пояснил стражам порядка, что заметил незакрытое окно, выходящее на хозяйственный двор здания и проник в помещение. Пройдя в холл, попытался взломать терминал. Заметив, что снаружи кто-то светит фонариком, злоумышленник испугался и покинул помещение через окно.

Следователями МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
17 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Полицейские раскрыли две квартирные кражи по горячим следам
УКРАЛ ПО-СКРОМНОМУ

УКРАЛ ПО-СКРОМНОМУ
12 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже
УМЫКНУЛИ ТЕРМИНАЛ

УМЫКНУЛИ ТЕРМИНАЛ
31 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Трое безработных, ранее не судимых местных жителей совершили кражу платежного терминала
НОЧНОЙ ДОЗОР

НОЧНОЙ ДОЗОР
18 февраля 2014 | Раздел: Происшествия
••• Ночью из квартиры железногорца пытались украсть телевизор, но хозяин-пенсионер поймал вора с поличным (фото)

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ НА ДОРОГАХ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Октябрь 2017 (129)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.