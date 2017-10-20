ВЛЕЗ В ОКНО

Сотрудниками полиции задержан 33-летний безработный мужчина, который пытался похитить более 80 тысяч рублей из платежного терминала

В дежурную часть местного Управления внутренних дел поступило сообщение о том, что в ночное время неустановленное лицо незаконно проникло в помещение, где находится несколько магазинов и пыталось похитить из терминала «Платежка» денежные средства. На место была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Платежный терминал был поврежден и лежал на полу.

Обследовав помещение, сотрудники полиции обнаружили, что злоумышленник проник в здание через приоткрытое окно на первом этаже. Экспертами были обнаружены и изъяты следы пальцев рук.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в Управление подозреваемого. Им оказался ранее не судимый безработный мужчина. Он пояснил стражам порядка, что заметил незакрытое окно, выходящее на хозяйственный двор здания и проник в помещение. Пройдя в холл, попытался взломать терминал. Заметив, что снаружи кто-то светит фонариком, злоумышленник испугался и покинул помещение через окно.

Следователями МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск