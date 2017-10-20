ГИБЕЛЬ НА ДОРОГЕ

На пешеходном переходе, что на 19 километре автодороги Красноярск - Железногорск, насмерть сбит пешеход

Это случилось накануне, 19 октября, в 19 часов. Управляя автомобилем Тойота Королла, 34-летний водитель из Железногорска сбил 59-летнего жителя Сосновоборска. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Плохая видимость, превышение скорости водителем, темная одежда без светоотражающих элементов погибшего привели к трагедии.

Водитель был трезв, его стаж вождения — 10 лет. За год владелец авто 8 раз привлекался к административной ответственности - в основном за превышение скорости и отсутствие полиса автострахования.

Мужчина утверждает, что не заметил пешехода из-за плохой видимости и темной одежды погибшего. Добавим, что на пешеходном переходе уже установлен светофор с кнопкой вызова «По требованию». Но по роковому стечению обстоятельств, он еще не введен в эксплуатацию. Его подключат в понедельник, 23 октября, сообщили в ОГИБДД Железногорска.

Отметим, что это четвертое по счету ДТП на этом участке. В трех случаях пешеходы погибли. С 1 сентября 2017 года участок автодороги Красноярск – Железногорск до поворота на Березовку входит в зону обслуживания ОГИБДД Железногорска.