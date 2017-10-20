ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
21 октября в Железногорском Центре досуга состоится Ярмарка вакансий учебных рабочих мест
Ярмарку проводит Администрация ЗАТО г. Железногорск и Центр занятости населения совместно с предприятиями города и профессиональными образовательными организациями.
В программе ярмарки:
- Презентации и индивидуальные консультации представителей профессиональных образовательных организаций:
- КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»;
- КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»;
- ФГБОУВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России».
- Мастер-классы:
-проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС;
-оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
-украшение айсенгом;
-«Карнавальная ночь»;
-электромонтаж;
-правила дорожного движения;
-угадай автомобиль;
-расчетные операции с покупателями;
-3Д «Компас»;
- язык программирования – SINUMERIK.
-Профориентационный квест «Мой ориентир».
-Работа консультационного центра (предоставление вакансий).
Ярмарка работает с 13.00 в Центре досуга по адресу: пр. Ленинградский, д. 37
Справки по телефону: 75-22-14, 75-34-03
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