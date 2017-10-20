ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

21 октября в Железногорском Центре досуга состоится Ярмарка вакансий учебных рабочих мест

Ярмарку проводит Администрация ЗАТО г. Железногорск и Центр занятости населения совместно с предприятиями города и профессиональными образовательными организациями.

В программе ярмарки:



- Презентации и индивидуальные консультации представителей профессиональных образовательных организаций:

- КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»;

- КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»;

- ФГБОУВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России».



- Мастер-классы:

-проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС;

-оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

-украшение айсенгом;

-«Карнавальная ночь»;

-электромонтаж;

-правила дорожного движения;

-угадай автомобиль;

-расчетные операции с покупателями;

-3Д «Компас»;

- язык программирования – SINUMERIK.



-Профориентационный квест «Мой ориентир».



-Работа консультационного центра (предоставление вакансий).



Ярмарка работает с 13.00 в Центре досуга по адресу: пр. Ленинградский, д. 37



Справки по телефону: 75-22-14, 75-34-03