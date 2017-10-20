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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
20.10.17 | Главные темы / Cобытия
21 октября в ЦД пройдёт ярмарка вакансий учебных рабочих мест

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

20.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Наталья Кокорина

21 октября в Железногорском Центре досуга состоится Ярмарка вакансий учебных рабочих мест

Ярмарку проводит Администрация ЗАТО г. Железногорск и Центр занятости населения совместно с предприятиями города и профессиональными образовательными организациями.

В программе ярмарки:

- Презентации и индивидуальные консультации представителей профессиональных образовательных организаций:
- КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»;
- КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»;
- ФГБОУВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России».

- Мастер-классы:
-проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС;
-оказание первой медицинской помощи пострадавшим;
-украшение айсенгом;
-«Карнавальная ночь»;
-электромонтаж;
-правила дорожного движения;
-угадай автомобиль;
-расчетные операции с покупателями;
-3Д «Компас»;
- язык программирования – SINUMERIK.

-Профориентационный квест «Мой ориентир».

-Работа консультационного центра (предоставление вакансий).

Ярмарка работает с 13.00 в Центре досуга по адресу: пр. Ленинградский, д. 37

Справки по телефону: 75-22-14, 75-34-03



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