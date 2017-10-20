ДОХОДЫ ДЛЯ НАРОДА

На 74 млн рублей увеличена доходная часть городского бюджета



Изменения в бюджет ЗАТО на 2017 год приняли парламентарии сегодня, 19 октября, на заседании 23-ей внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.



- Мы увеличиваем доходную часть бюджета на 74 млн рублей: это краевые субвенции и наши собственные доходы, - пояснил первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Проскурнин. - Нас это радует. Эти деньги мы направляем на социальные нужды – в спортивную и образовательную сферы.

Изменения в бюджет позволят завершить ремонт бассейна «Труд» и клуба по месту жительства «Силачи», продолжить замену окон в детских садах и монтаж систем видеонаблюдения, а также частично заменить кухонное оборудование в образовательных учреждениях.

По информации муниципального портала