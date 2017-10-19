В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛИЛИЯ СТРЕЛКОВА

Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 23 октября

Ставить прививки или нет? Сегодня существует два полярных мнения на этот счет. Многие родители категорически против детской вакцинации. Чем это чревато? Что собой представляет современная вакцинация взрослого населения? Показания и противопоказания прививок. На эти и другие вопросы ответит заведующая поликлиникой №2 КБ-51 Лилия Стрелкова

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 23 октября, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.