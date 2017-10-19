ОПЕРАЦИЯ "ФОРМАЛЬНИК"

Железногорские полицейские проводят проверки ранее судимых жителей города

В рамках операции «Формальник» до 22 октября проходят проверки граждан, ранее привлекавшихся к ответственности за преступления и правонарушения.

В оперативно-профилактических мероприятиях участвуют сотрудники полиции совместно с представителями уголовно-исполнительной инспекцией ГУФСИН, общественными организациями правоохранительной направленности, органами местного самоуправления, службы занятости населения.

В рамках операции будут проверены все подучетные жители и граждане, освобожденные из мест лишения свободы.

На сегодняшний день в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск состоят на административном надзоре 45 граждан; 108 человек, формально подпадающих под административный надзор и 60 железногорцев, освободившихся условно – досрочно из мест лишения свободы.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск