ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРОД
19.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая
Железногорск готовится к Инновационному форуму
Администрация ЗАТО совместно с Правительством Красноярского края, госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос», Центром стратегических разработок организует уже 6-ой Инновационный форум, сообщает муниципальный портал.
В этом году он пройдёт 1 декабря под названием «Цифровая трансформация. Инновационный город» на территории Сибирской пожарно-спасательной академии. Участие в форуме примут специалисты и эксперты в области цифровых технологий со всей России.
– Мы стремимся, чтобы город стал площадкой для современных инновационных технологий во всех отраслях общественной жизни. Наша задача - сделать среду открытой, – пояснил первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Сергей Проскурнин. - Технологии и идеи, которые будут обсуждаться на форуме, нам интересны, в частности, для применения в программе «Безопасный город», а также в проекте создания комфортной городской среды.
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