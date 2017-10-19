ИННОВАЦИОННЫЙ ГОРОД

Железногорск готовится к Инновационному форуму

Администрация ЗАТО совместно с Правительством Красноярского края, госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос», Центром стратегических разработок организует уже 6-ой Инновационный форум, сообщает муниципальный портал.



В этом году он пройдёт 1 декабря под названием «Цифровая трансформация. Инновационный город» на территории Сибирской пожарно-спасательной академии. Участие в форуме примут специалисты и эксперты в области цифровых технологий со всей России.





– Мы стремимся, чтобы город стал площадкой для современных инновационных технологий во всех отраслях общественной жизни. Наша задача - сделать среду открытой, – пояснил первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Сергей Проскурнин. - Технологии и идеи, которые будут обсуждаться на форуме, нам интересны, в частности, для применения в программе «Безопасный город», а также в проекте создания комфортной городской среды.