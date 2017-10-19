ПНЕВМОНИЯ - ЭТО СЕРЬЕЗНО!

В Железногорске зафиксирован случай летального исхода от пневмонии

В последнее время в городе отмечается рост заболеваемости пневмониями. За прошлую неделю было зарегистрировано 28 случаев заболеваний, один случай закончился летальным исходом!

В связи с этим, убедительная просьба: уважаемые родители, при первых признаках заболевания у вашего ребенка (повышение температуры, кашель), не отправляйте его в школу или детский сад! Обратитесь к врачу, добросовестно пройдите лечение!

Пневмония, как правило, начинается с обычного ОРВИ. И если своевременно не принять меры, обычная простуда может перейти в серьезное заболевание! Не подвергайте необоснованному риску своего ребенка!

Высокому риску подвержены дети, не получившие прививок против пневмококковой, гемофильной инфекций, против гриппа. Данные инфекции начинаются как ОРВИ и часто дают осложнения в виде пневмонии.

Информацию подготовил специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России Балабанова Т.А.

Источник: портал ГиГ