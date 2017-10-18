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РЕМОНТ ПЕРЕНЕСЛИ

РЕМОНТ ПЕРЕНЕСЛИ
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РЕМОНТ ПЕРЕНЕСЛИ

18.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Татьяна Фирсова

Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину в Железногорске перенесли

Ремонт был запланирован на этот год, но конкурс не состоялся. Повторный аукцион объявят в начале 2018 года.

-  Работа сделана большая: проведено обследование, выполнена проектная документация, сделана смета, объявлен аукцион. Но ни одной заявки не поступило, - сообщил руководитель Управления градостроительства Сергей Добролюбов. - Проведение процедуры повторно займет более месяца, тогда ремонтные работы начнутся уже в холодное время суток. Это может привести к удорожанию проекта в связи с необходимостью создания «тёплого контура» или работы, возможно, будут выполнены некачественно. Поэтому принято решение провести аукцион в начале следующего года.

Проект предусматривает ремонт постамента и стилобата памятника. Будет создана более надежная конструкция облицовки, которую закрепят на металлический каркас. Новые плиты сделают из полимерного бетона, некоторые гранитные плиты останутся те же.
В 2018 году из городского бюджета на капитальный ремонт памятника будет выделено 4,7 млн рублей.

Источник: www.admk26.ru



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