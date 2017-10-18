РЕМОНТ ПЕРЕНЕСЛИ
Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину в Железногорске перенесли
Ремонт был запланирован на этот год, но конкурс не состоялся. Повторный аукцион объявят в начале 2018 года.
Проект предусматривает ремонт постамента и стилобата памятника. Будет создана более надежная конструкция облицовки, которую закрепят на металлический каркас. Новые плиты сделают из полимерного бетона, некоторые гранитные плиты останутся те же.
В 2018 году из городского бюджета на капитальный ремонт памятника будет выделено 4,7 млн рублей.
Источник: www.admk26.ru
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