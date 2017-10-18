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18.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Наталья Булгак

В Железногорске стартовал месячник «Белая трость»

Это еще один яркий повод обратить внимание горожан на проблемы людей с нарушением зрения.

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста  и инвалидов прошла встреча членов общественной организации с руководителями админист
 рации, пенсионного фонда, ОГИБДД, социальной защиты населения, центра занятости и КБ №51.

Обсуждались вопросы трудоустройства, организации дорожной безопасности для слабовидящих, доступности к объектам социальной важности.
На встрече звучали вопросы, которые  касаются многих. Например, связанные с трудоустройством, с доступностью поликлиники и социальных объектов. Еще один пласт вопросов касался сферы жилищно-коммунального хозяйства, но представителей ЖКХ на встрече не оказалось. Слабовидящие нуждаются и в бесплатной юридической помощи, представители Пенсионного фонда напомнили, что в ПФР каждый четверг принимает юрист, который готов помочь разобраться в различных вопросах.

Добавим, месячник «Белая трость» проводится ежегодно в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню слепых. Цель его – привлечение внимания общества к проблемам слепых и слабовидящих людей
Фото Натальи Булгак



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