БЕЛАЯ ТРОСТЬ

В Железногорске стартовал месячник «Белая трость»

Это еще один яркий повод обратить внимание горожан на проблемы людей с нарушением зрения.

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов прошла встреча членов общественной организации с руководителями админист

рации, пенсионного фонда, ОГИБДД, социальной защиты населения, центра занятости и КБ №51.

Обсуждались вопросы трудоустройства, организации дорожной безопасности для слабовидящих, доступности к объектам социальной важности.

На встрече звучали вопросы, которые касаются многих. Например, связанные с трудоустройством, с доступностью поликлиники и социальных объектов. Еще один пласт вопросов касался сферы жилищно-коммунального хозяйства, но представителей ЖКХ на встрече не оказалось. Слабовидящие нуждаются и в бесплатной юридической помощи, представители Пенсионного фонда напомнили, что в ПФР каждый четверг принимает юрист, который готов помочь разобраться в различных вопросах.

Добавим, месячник «Белая трость» проводится ежегодно в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню слепых. Цель его – привлечение внимания общества к проблемам слепых и слабовидящих людей

Фото Натальи Булгак

