СЛУЖИТЬ – ПОЧЕТНО!

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18.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

В войсковой части №3377 прошел День призывника

В празднике приняли участие около двухсот ребят призывного возраста.

Призвать в ряды российской армии осенью этого года должны 100 железногорских парней. Большинство из них уже завтра отправятся по воинским частям отдавать долг Родине. А накануне в войсковой части №3377 прошло мероприятие для тех, кто еще только собирается служить – это старшеклассники, кадеты и студенты техникумов.

Для гостей войсковой части были организованы консультационный пункт, экскурсия по казармам и пищеблоку, демонстрация военной техники и стрелкового оружия, выступления кинологов. Ребята смогли ознакомиться с условиями службы и бытом военнослужащих, вооружением и боевой техникой. Офицеры части рассказали призывникам о нормах вещевого довольствия, питании военнослужащих, медицинском обеспечении. Преподали мастер-класс по сборке и разборке автоматов.

Как отмечают в военном комиссариате, уклонистов с каждым годом все меньше. Служба в армии становится престижной, кроме того, сами же призывники понимают, что служба открывает многие двери при устройстве на работу, например, в правоохранительных органах.

Каждый настоящий мужчина должен обязательно пройти школу мужества, и в этом поможет армия.

фото Наталья Булгак

 

 

 

 



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